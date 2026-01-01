amiga-news ENGLISH VERSION
07.Jan.2026
Amiga Future (Webseite)


 Workbench-Ersatz für Kickstart 1.3: Old Blue Workbench 1.1.1
Mats Eirik Hansens Workbench-Ersatz "Old Blue Workbench" bietet unter Kickstart 1.3 u.a. verbesserte Menüs ähnlich der Workbench 2.0. Auch gibt es "Browser-Fenster" mit dem Dateipfad sowie Docks und Standard-Icons. Die Version 1.1.1 bereinigt mehrere Fehler und ermöglicht es, das Hervorheben von Piktogrammen zu ändern sowie den Import und Export von IFF-ILBM-Bildern für Piktogramme.

Download: OBWorkbench.lha (342 KB) (snx)

[Meldung: 07. Jan. 2026, 10:13] [Kommentare: 0]
