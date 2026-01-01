|ENGLISH VERSION
|08.Jan.2026
Games That Weren't
| Amiga Games That Weren't: C.L.E.I.A.
Amiga Games That Weren't wurde um einen Eintrag zu "C.L.E.I.A." erweitert, einem Point'n-Click-Adventure mit Science-Fiction-Setting, das von UBI Soft vertrieben werden sollte. Außer ein paar Screenshots aus Magazinen sind von dem Titel bisher noch keine Inhalte aufgetaucht. (cg)
[Meldung: 08. Jan. 2026, 23:30] [Kommentare: 0]
|
