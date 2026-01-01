amiga-news ENGLISH VERSION
08.Jan.2026



 Arcade-Spiel: Captain Cloudberry
Bei Captain Cloudberry (Video) gilt es, mit einem Doppeldecker-Flugzeug Ballons der Reihe nach durch Überfliegen zu zerstören. Der Titel ist eine Portierung der C64-Version vom selben Autor, es werden sowohl Disk-Images als auch eine HD-Version zum Download angeboten. (cg)

[Meldung: 08. Jan. 2026, 23:36] [Kommentare: 0]
