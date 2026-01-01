|ENGLISH VERSION
|08.Jan.2026
| Prototyp: "Doctor Say" emuliert einen Arzt
"Doctor Say" wird vom Entwickler als "Prototy" eines Spiels bezeichnet. Der Titel emuliert ein Gespräch mit einem von mehreren Ärzten, zur Auswahl stehen u.a. ein Allgemeinmediziner und ein Psychiater. (cg)
[Meldung: 08. Jan. 2026, 23:41] [Kommentare: 0]
