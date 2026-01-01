amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

< Nächste MeldungVorige Meldung >
09.Jan.2026



 Windows: Emu68-Imager 2.1.1.4
Der Emu68-Imager ermöglicht es PiStorm-Benutzern, unter Windows eine SD-Karte mit der Motorola-68K-Emulation Emu68 und einer vorkonfigurierten AmigaOS-3-Installation vorzubereiten. Die neue Version 2.1.1.4 (das Zip-Archiv wird als "Source Code" bezeichnet, enthält aber das PowerShell-Skript) bietet folgende Änderungen im Vergleich zu unserer letzten Meldung:
  • Update to fix issue where non-English Windows reported 64bit rather than 64-bit resulting in false detection of non 64 bit Windows
  • Changed prerequisite check so ARM64 Windows users were not excluded
  • Changed DL for Whdloadwrapper to reflect changes on Turran FTP server
  • Updates for Emu68 Updater to update Videocore.card file
(dr)

[Meldung: 09. Jan. 2026, 21:18] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
< Nächste MeldungVorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.