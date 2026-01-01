|10.Jan.2026
Andreas Magerl (ANF)
| Printmagazin: Amiga Future, Ausgabe 178
Die deutsche und englische Ausgabe 178 (Januar/Februar 2026) des Printmagazins Amiga Future ist erschienen und kann direkt bei der Redaktion und im Amiga-Fachhandel bestellt werden. Zu den Themen des Hefts gehören:
(cg)
- Interview Bjørn "Dr. Awesome" Lynne
- Messebericht Amiga 40 Mönchengladbach
- Beyound the Screen: Temple of Apshai
- Wissen 11: Chunky-Buffer
- Special: 40 Jahre Amiga Teil 5
- Demoscene
- Preview Software Manager
- Review Freak Out
- Review Phantom Leap
- Review Hyper Sports Port
- Review Callback
- Review Yeet
- Review AmiBrixx
- Review AmigaOS 4.1 Update 3
- Review FrameThrower
- Review Retro-Printer
[Meldung: 10. Jan. 2026, 23:36] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]