|10.Jan.2026
| Panzer-Duell für zwei menschliche Spieler: Tank Attack
"Tank Attack" (Video) ist ein Duell zweier Panzer, die sich auf einem Spielfeld von der Größe eines Bildschirm gegenseitig das Licht ausblasen wollen. Der mit der Scorpion Engine entwickelte Titel ist für zwei menschliche Spieler gedacht, es stehen Version für Amiga 1200 und Sega Mega Drive zur Verfügung. (cg)
[Meldung: 10. Jan. 2026, 23:43] [Kommentare: 0]
