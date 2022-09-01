|10.Jan.2026
Indie Retro News (Webseite)
| Vorschau-Video: Run'n'Gun "Mission Alien"
Mission Alien von 'Matze1887' (u.a. Minky, ADFMaster) ist ein in Assembler entwickeltes Run'n'Gun im Turrican-Stil. Der Titel verwendet derzeit einen Dual-Playfiel-Modus mit 16 Farben, der einen A1200 voraussetzt. Die endgültige Version soll aber auch auf einem A500 laufen. Die Veröffentlichung ist für 2026 geplant, ein erstes vom Entwickler veröffentlichtes Video zeigt rund eine Minute Gameplay. (cg)
[Meldung: 10. Jan. 2026, 23:56] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]