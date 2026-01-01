|ENGLISH VERSION
|11.Jan.2026
Amiga Future (Webseite)
| Veranstaltung: Retrobörse Speyer mit Petro Tyschtschenko
Im Technikmuseum Speyer findet am 24./25. Januar 2026 eine Retrobörse statt. Mit einem Amiga-Stand werden dort Mario Schweder, Patrick Schwedt und Petro Tyschtschenko vertreten sein und am Samstag von 14:30 bis 14:45 Uhr auch auf der Bühne sprechen. (snx)
[Meldung: 11. Jan. 2026, 08:08] [Kommentare: 0]
|
