|11.Jan.2026
Amiga Future (Webseite)
| Ankündigung: Turbokarte Warp 7060 soll im 1. Quartal erhältlich sein
Wie CS-Lab unter dem Titellink bereits Anfang Dezember mitgeteilt hat, soll dessen für den Amiga 3000 + 4000 gedachte Turbokarte für 68060-Prozessoren, Warp 7060 (Fotos), welche man ursprünglich gerne bereits vor Weihnachten veröffentlicht hätte, noch in diesem Quartal erhältlich werden.
Zum Zeitpunkt des Eintrags erwartete man die Lieferung der angepassten Vorabserien-Boards. Der erste Prototyp liefe bereits und man überarbeite die Firmware, damit sie, wie auch bei den anderen Warp-Modellen, den neuen L2-Cache unterstützt. (snx)
[Meldung: 11. Jan. 2026, 08:08] [Kommentare: 0]
