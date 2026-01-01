Hollywood 11: Coderise veröffentlicht





Pressemitteilung: Nach fast drei Jahren Entwicklungszeit freut sich Airsoft Softwair, die sofortige Verfügbarkeit von Hollywood 11: Coderise bekanntgeben zu können. Hollywood ist eine Programmiersprache, mit der sich vielfältige Programme erstellen lassen, von Spielen und GUI-basierten Anwendungen für Desktop-Systeme bis hin zu mobilen Apps für Android und iOS. Hollywoods Besonderheit ist die Unterstützung sowohl für Retro-Plattformen (z.B. AmigaOS, MorphOS, AROS) als auch für moderne Betriebssysteme (z.B. Windows, MacOS, Linux). Der Sprachumfang besteht aus über 1000 Befehlen, und diese Funktionalität lässt sich durch über 30 Plugins noch erweitern, die kostenlos zum Download bereitstehen.



Hollywood 11: Coderise ist ein sehr großes Update mit unzähligen neuen Features, Optimierungen und Fehlerbereinigungen. Das wichtigste neue Feature ist dabei, dass Hollywood 11 nun endlich ein modulares Buildsystem besitzt, welches es Programmierern erlaubt, nur diejenigen Libraries in die erzeugten Programm zu linken, die auch wirklich benötigt werden. Dadurch kann die Programmgröße drastisch reduziert werden, was insbesondere auf Amiga-Systemen, wo Speicher oft begrenzt ist, sehr wichtig ist. Mit Hollywood 11 ist es daher nun z.B. erstmals möglich, Programme zu erstellen, die auf eine einzelne 880-KB-Diskette passen und auf einem unaufgerüsteten Amiga 1200 laufen. Dieses modulare Buildsystem wurde über eine neue Engine namens Miniwood implementiert, welche es erlaubt, genau die Komponenten festzulegen, welche in die kompilierten Programme gelinkt werden sollen, um so die Programmgröße zu minimieren. Miniwood hat übrigens nicht nur auf dem Amiga Vorteile, auch andere Plattformen können davon profitieren: Wenn man auf Linux-Systemen bspw. die Display-Komponente weglässt, dann laufen die erzeugten Programme auch auf Computern ohne X11, z.B. auf reinen Terminalsystemen, was mit vorherigen Hollywood-Versionen ebenfalls nicht möglich war.



Natürlich ist Miniwood nicht das einzige neue Feature in Hollywood 11. Es gibt noch viele weitere aufregende Neuerungen. Hier sind einige von ihnen: Einführung von Miniwood, um die Executable-Größe drastisch zu reduzieren

Unterstützung für die Linux-ARM64-Plattform

Audioaufnahme wird nun unterstützt

Soundstreams können exportiert werden

Samples können aus Streams extrahiert werden

Optimierungen für Hollywood Designer 7

Verschiedene Verbesserungen beim Gruppieren von Ebenen

Viel komfortableres Abfangen von Programmausgaben

Niedrigerer Speicherverbrauch (wichtig auf klassischen Amiga-Systemen)

Unterstützung für Tray-Menüs

Neue AmigaOS-spezifische Features wie Hintergrundfenster

Viele AmigaOS-3.2-Features werden jetzt unterstützt

Monolithische Kompilierung wird jetzt für MacOS-ARM64-Systeme unterstützt

Konsolemodus wird für MacOS unterstützt

GDK-Unterstützung auf Linux verfügbar

Zahlreiche Neuerungen für Android-Systeme (Scoped-Storage- & MediaStore-Unterstützung)

Einige neue Plugin-Schnittstellen

Bereit für drei neue Hollywood-11-exklusive Plugins

Über 100 neue Seiten im Handbuch, jetzt insgesamt 1380 Seiten

Viele andere Veränderungen, Optimierungen und Fehlerbereinigungen Hollywood 11 ist die ultimative Multimedia-Erfahrung und ein Muss für alle kreativen Anwender. Hollywood ist auf CD und als Download-Version erhältlich. Beide Versionen enthalten die Hollywood-Versionen für alle unterstützten Plattformen. Beim Kauf von Hollywood erhalten Sie eine Einzelbenutzerlizenz für alle 17 unterstützen Plattformen. Wenn Sie eine frühere Version von Hollywood besitzen, können Sie ein preisvergünstigtes Upgrade erwerben.



Hollywood 11 ist die ultimative Brücke zwischen all den verschiedenen AmigaOS-kompatiblen Plattformen und den anderen drei bedeutenden Desktop-Betriebssystemen (Windows, MacOS und Linux) sowie Android und iOS. Ein absolut einzigartiges Feature ist jedoch der eingebaute Cross-Compiler, mit dem von jeder Plattform, die Hollywood unterstützt, Programme für eine Reihe von Betriebssystemen kompiliert werden können.



Hollywood 11 unterstützt dabei folgende Systeme: AmigaOS 3.x, AmigaOS 4, WarpOS, MorphOS, AROS (x86), Windows (x86, x64), MacOS (ARM64, x86, x64, PPC), Linux (x86, x64, PPC, ARM, ARM64) und Android sowie iOS über optional erhältliche Addons. Nur Hollywood macht dies möglich! (snx)



