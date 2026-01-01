amiga-news ENGLISH VERSION
.
.
.

12.Jan.2026



 Java-basierter Bildkonverter: RetroPIC
RetroPIC ist ein Java-basierter Bildkonverter, der moderne Dateiformate für Retro-Rechner konvertiert und dabei einige Einstellmöglichkeiten bietet. Für den Amiga wird IFF-ILBM unterstützt, in den Auflösungen PAL-Lores und PAL-Hires, mit oder ohne Interlace, mit bis zu 256 Farben oder im HAM-Modus. (cg)

