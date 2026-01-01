|12.Jan.2026
| Veranstaltung: Kickstart UK 2026 am 7. und 8. August in Derby (England)
Die dritte Auflage der "Kickstart UK" findet dieses Jahr erstmals an zwei Tagen statt, nämlich am 7. und 8. August in Derby. Tickets können bereits erworben werden. Der ungefähre Ablauf der beiden Tagen wird ebenfalls bereits skizziert, auch wenn noch keine detaillierten Informationen zu Ausstellern und Vorträgen verfügbar sind. (cg)
[Meldung: 12. Jan. 2026, 00:17] [Kommentare: 0]
