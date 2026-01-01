amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

Vorige Meldung >
12.Jan.2026



 Vakuumformen: Tasten einer Amiga-Tastatur mit transparenter Folie überziehen
In einer mehrteiligen Artikelserie beschreibt "Drygol", wie er mit Hilfe einer Vakuumpumpe zunächst eine Vakuumformmaschine baut, die er dann nutzt um C64- und Amiga Tasten mit farbiger transparenter Folie zu beziehen. Er halte diese Methode zur Personalisierung von Retro-Geräte für optimal, da die Originalteile nicht beschädigt werden und die Folie später wieder rückstandslos entfernt werden kann (cg)

[Meldung: 12. Jan. 2026, 00:17] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
Vorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.