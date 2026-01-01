|12.Jan.2026
| Vakuumformen: Tasten einer Amiga-Tastatur mit transparenter Folie überziehen
In einer mehrteiligen Artikelserie beschreibt "Drygol", wie er mit Hilfe einer Vakuumpumpe zunächst eine Vakuumformmaschine baut, die er dann nutzt um C64- und Amiga Tasten mit farbiger transparenter Folie zu beziehen. Er halte diese Methode zur Personalisierung von Retro-Geräte für optimal, da die Originalteile nicht beschädigt werden und die Folie später wieder rückstandslos entfernt werden kann (cg)
[Meldung: 12. Jan. 2026, 00:17] [Kommentare: 0]
