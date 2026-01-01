|ENGLISH VERSION
|
|Links
||
|Forum
||
|Kommentare
||
|News melden
|Chat
||
|Umfragen
||
|Newsticker
||
|Archiv
|[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]
|14.Jan.2026
| Windows: Greaseweazle-GUI FluxMyFluffyFloppy 5.2.7
Die Greaseweazle-Tools-Benutzeroberfläche für Windows FluxMyFluffyFloppy unterstützt in der Version 5.2.7 nun auch ein viertes Diskettenlaufwerk. (snx)
[Meldung: 14. Jan. 2026, 12:50] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]
|
Impressum |
Datenschutzerklärung |
Netiquette |
Werbung |
Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.