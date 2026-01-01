|ENGLISH VERSION
|
||
||
||
||
||
||
|15.Jan.2026
| Weihnachtsspiel: OCS-Version von "Sleigh Ride and Seek"
Vom Weihnachtsspiel Sleigh Ride and Seek, das ursprünglich den AGA-Chipsatz voraussetzte, steht jetzt eine Umsetzung für OCS-Rechner zur Verfügung. Es wird allerdings weiterhin mindestens ein 68020-Prozessor sowie (Zitat) "höchstwahrscheinlich" 2 Megabyte RAM benötigt. (cg)
[Meldung: 15. Jan. 2026, 23:32] [Kommentare: 0]
|
