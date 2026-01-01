amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

< Nächste MeldungVorige Meldung >
15.Jan.2026



 Weihnachtsspiel: OCS-Version von "Sleigh Ride and Seek"
Vom Weihnachtsspiel Sleigh Ride and Seek, das ursprünglich den AGA-Chipsatz voraussetzte, steht jetzt eine Umsetzung für OCS-Rechner zur Verfügung. Es wird allerdings weiterhin mindestens ein 68020-Prozessor sowie (Zitat) "höchstwahrscheinlich" 2 Megabyte RAM benötigt. (cg)

[Meldung: 15. Jan. 2026, 23:32] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
< Nächste MeldungVorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.