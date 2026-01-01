|15.Jan.2026
| 3D-Strategiespiel: Engine-Update der Demoversion von Axion
Axion von VirtualAssets ist ein experimentelles 3D-Taktikspiel für den Amiga, das sich noch in einem frühen Etnwicklungsstadium befindet. Die aktuelle Demoversion bietet laut Entwickler eine um 40 bis 70 Prozent gesteigerte Performance, auf einem 68060 mit Grafikkarte werden jetzt durchschnittlich etwa 11 Bilder pro Sekunde erzeugt. Außerdem gibt es kleinere Verbesserungen in der Darstellung. Ab jetzt plant man die meiste Zeit in das Gameplay und kleinere Verbesserungen der Engine zu investieren. (cg)
