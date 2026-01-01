PDF-/E-Buch: Mages & Modems (englisch)

Mit "Mages & Modems - A Childhood Well-Wasted in the Golden Age of Personal Computers, Games, and Internet Piracy" wollte 'vga256' schon seit einigen Jahren ein Buch über die aufregenden, unangenehmen und peinlichen Erfahrungen schreiben, die er als Kind in den 80er- und 90er-Jahren mit Computern und Videospielen gemacht hatte. Er wollte sich daran erinnern, wie es sich anfühlte, das einzige nerdige Computer-Kind in der Schule zu sein. Oder wie es war, zum ersten Mal das Handshake-Geräusch des Modems zu hören.



Ursprünglich wollte er diese Erinnerungen nur für seine Familie und Freunde aufschreiben, die damals dabei waren. Mit der Zeit merkte er aber, dass es so viele Hardcore-Retrocomputing- und Gaming-Nerds gibt. Also hat er den größten Teil der letzten drei Jahre damit verbracht, das Buch (neu) zu schreiben. Das Buch ist eine Hommage an all die besten (und schlimmsten) Seiten eines Kindes, das im digitalen Zeitalter aufgewachsen ist.



Jede Geschichte ist kurz genug, um sie in einer fünfminütigen Fahrt mit Bus oder Bahn oder einer Pause lesen zu können. Auch der Amiga findet Erwähnung, unter anderem in dem Kapitel "Amiga 1000 and Indiana Jones and the Last Crusade". Das Buch ist für mindestens rund zwölf Euro als PDF- und EPUB-Buch erhältlich. (dr)



[Meldung: 16. Jan. 2026, 22:00]

