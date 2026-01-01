|17.Jan.2026
| Amiga Games That Weren't: Legacy of the Necromancer
"Legacy of the Necromancer" sollte ein Dungeon Crawler im Stil von "Dungeon Master" werden. Obwohl der Titel 1992 bereits auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas vorgeführt wurde, wurde er nie veröffentlicht. Games That Weren't hat jetzt die damalige Berichterstattung sowie Erinnerungen von Amiga-Fans zu diesem Titel zusammengetragen. (cg)
[Meldung: 17. Jan. 2026, 22:44] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]