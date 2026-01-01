amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

< Nächste MeldungVorige Meldung >
17.Jan.2026



 MOD-Player für die WIndows/Unix-Konsole: Open Cubic Player
Der ursprünglich für DOS entwickelte "Open Cubic Player" verfügt über eine Zeichenorientierte Benutzerschnittstelle und spielt eine Vielzahl von Amiga-MOD-Formaten ab, dabei werden auch gepackte Dateien unterstützt. Von dem seit einigen Jahren wieder weiter entwickelten Programm stehen Umsetzungen für Windows und Unix-artige Systeme zur Verfügung, letztere müssen aus dem Quelltext selbst kompiliert werden. (cg)

[Meldung: 17. Jan. 2026, 23:30] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
< Nächste MeldungVorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.