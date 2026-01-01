|17.Jan.2026
| MOD-Player für die WIndows/Unix-Konsole: Open Cubic Player
Der ursprünglich für DOS entwickelte "Open Cubic Player" verfügt über eine Zeichenorientierte Benutzerschnittstelle und spielt eine Vielzahl von Amiga-MOD-Formaten ab, dabei werden auch gepackte Dateien unterstützt. Von dem seit einigen Jahren wieder weiter entwickelten Programm stehen Umsetzungen für Windows und Unix-artige Systeme zur Verfügung, letztere müssen aus dem Quelltext selbst kompiliert werden. (cg)
[Meldung: 17. Jan. 2026, 23:30]
