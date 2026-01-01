|ENGLISH VERSION
|18.Jan.2026
Amigatronics (ANF)
| Bastelprojekt: Interne Netzteilunterbringung bei Tastatur-Amigas
Mit dem Ziel, das klobige externe Netzteil loszuwerden und nur noch den Netzanschluss sowie einen Schalter an der Außenseite sichtbar zu lassen, hat 'Slince' die Stromversorgung seines Amiga 1200 nach innen unter die Lüftungsschlitze verlegt (Video).
Die Konstruktion verwendet ein isoliertes Modul für die Wandlung vom 230-Volt-Wechselstrom zum 12-Volt-Gleichstrom mit den vom Amiga benötigten Anschlüssen (+5, +12 und -12-Volt). Nach mehreren Tests berichtet der Bastler, dass keinerlei Bildstörungen auftreten. Seine aktuelle Implementation verfügt über einen überarbeiteten Sicherungshalter, eine saubere interne Kabelführung und eine optionale Kunststoffschutzabdeckung, je nach installierten Erweiterungen. Das System wurde beim Hochfahren mit angeschlossener Festplatte und DVD-Laufwerk getestet. (snx)
[Meldung: 18. Jan. 2026, 06:46] [Kommentare: 3 - 18. Jan. 2026, 10:30]
