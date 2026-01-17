|ENGLISH VERSION
|18.Jan.2026
| MorphOS-Storage-Uploads bis 17.01.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 17.01.2026 dem MorphOS-Storage hinzugefügt:
VSCode-1.0.lha Development/Cross MS VS Code config/easy ... RNOEffects_2.1.lha Graphics/Tools Image processing program. TickLish_1.0.1-RC2.lha Misc a simple ToDo List tool(snx)
