18.Jan.2026



 Aminet-Uploads bis 17.01.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 17.01.2026 dem Aminet hinzugefügt:
bebbossh.lha                   comm/net   308K  OS3 SSH2 suite, client/serv...          
libnix-2.1-cross.tgz           dev/cross  1.9M  OS3 Modernized libnix C run... 
VSCode.zip                     dev/cross   17K  GEN MS VS Code config/easy ...    
CubicIDE-AmigaE.lha            dev/e       14K  GEN Cubic-IDE AmigaE Plugin                  
Spec_An_128Hz_AMIGA.zip        dev/gcc    385K  VAR Spec_An_128Hz_AMIGA                      
BlueSCSI-toolbox.lha           disk/misc   37K  OS3 Communicate with SCSI e...           
Azerty-NF.lha                  driver/inp  13K  GEN A French AZERTY NF Z71-...        
ScummVM_RTG_060.lha            game/misc   64M  OS3 Amiga port of ScummVM 2...      
G-WARS.lha                     game/shoot  14M  OS3 Geometry Wars inspired ...           
RNOEffects.lha                 gfx/edit   6.7M  MOS Image processing progra...                 
RNOEffects_68k.lha             gfx/edit   6.0M  OS3 Image processing progra...                 
RNOEffects_68k_FPU.lha         gfx/edit   5.9M  OS3 Image processing progra...                 
RNOEffects_AROS.lha            gfx/edit   3.6M  ARO Image processing progra...                 
RNOEffects_OS4.lha             gfx/edit   7.4M  OS4 Image processing progra...                 
RNOEffects_WOS.lha             gfx/edit   6.4M  WUP Image processing progra...                 
WhatIFF4.18.lha                mags/misc   39M  GEN What IFF? #4.18-Decembe...            
AmiArcadia-OS4.lha             misc/emu    11M  OS4 Signetics-based machine...        
AmiArcadia.lha                 misc/emu    11M  OS3 Signetics-based machine...        
AmiArcadiaMOS.lha              misc/emu    11M  MOS Signetics-based machine...        
poprockathos.lha               mods/midi    2K  GEN Contrapunctus Inventus ... 
DeluxeIcons-Volume2.zip        pix/icon    30M  GEN 127 Dual-PNG icons for ...          
Spec_An_128Hz_AMIGA.png        pix/misc   974K  GEN Spec_An_128Hz_AMIGA Scr...           
WinUAE-T-Trick.jpg             pix/misc   1.1M  GEN Share WinUAE-UserData w...     
aissclassic.lha                util/misc  2.7M  GEN Amiga Image Storage Sys...      
aissclassicdoc.pdf             util/misc  479K  GEN AISSClassic - Documenta...              
Ticklish_V1-0-1.lha            util/misc  4.7M  OS3 ToDo List                         
VATestprogram.zip              util/misc  8.4M  OS3 Versatile Amiga Testpro...              
iTidy.lha                      util/wb    163K  OS3 Tidies Workbench icons ...
[Meldung: 18. Jan. 2026, 06:27]
