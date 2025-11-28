amiga-news ENGLISH VERSION
19.Jan.2026



 Fenster vergrößern und einrasten: GoSnap 0.20
GoSnap fängt Fenster ein, wenn sie in die Nähe der Bildschirmränder oder -Ecken verschoben werden und passt ihre Größe an. So wird ein an den oberen Bildschirmrand geschobenes Fenster beispielsweise auf die maximal möglichen Abmessungen vergrößert. Änderungen seit unserer letzten Meldung:
  • 0.19 (2025-11-28): added support for ScreenNotify to monitor Workbench screen changes (optionally, works if the screennotify.library is present in the system)
  • 0.20 (2026-01-17): disable window snapping while holding SHIFT
(dr)

[Meldung: 19. Jan. 2026, 06:25] [Kommentare: 0]
