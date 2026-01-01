|19.Jan.2026
| Printmagazin: Amiga Germany, Ausgabe 17
"Amiga Germany" hat seinen Ursprung in einer gleichnamigen Facebook-Gruppe, das Magazin im A5-Format kümmert sich schwerpunktmäßig um die Spiele- und Demo-Szene auf dem Amiga. Die 17. Ausgabe kann für 4,99 Euro (zzgl. Versand) vorbestellt werden und bietet folgenden Inhalt:
- Titelstory: Double Feature Silkworm und SWIV
- Amiga CD32
- Amiga 40 und der Amiga Prototyp Lorraine
- Beach Volley
- Box-Art-Story: New York Warriors
- 40 Jahre Paula + Interview Chris Hülsbeck
- Sword of Sodan
- Underground Story Teil 3: Die Schattenseiten der Raubkopierer-Szene
- Open Source Arcade Stick
- Aktuelle News
- Jede Menge Erinnerungen
- GRATIS Überraschungs-Sammelkarte! (Nur solange der Vorrat reicht!)
- Zusätzlich in dieser Ausgabe: GRATIS zweiseitiges A2 Poster (Nur solange der Vorrat reicht)
