amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

Vorige Meldung >
19.Jan.2026



 Piktogramme: AISS 1.0
"Amiga Image Storage System" (AISS) ist ein System zur Verwaltung von Toolbar-Grafiken. Mit "AISSClassic" stellt Martin Merz erstmals ein Release des AISS-Environments speziell für AmigaOS 3.x. mit Images im AmigaOS 3.2 Glowicons-Design zur Verfügung. Wie der Autor uns gegenüber auf Nachfrage erläutert, verwenden die Icons mit der AmigaOS-3.2-Palette ein die Ressourcen wesentlich schonenderes 8-bit-Format im Gegensatz zu AISS mit voller Farbtiefe + 8-bit-Alpha-Channel. Grundsätzlich sollte AISSClassic, wie auch schon AISS (amiga-news.de berichtete), auf allen amiganoiden Systemen funktionieren. (dr)

[Meldung: 19. Jan. 2026, 22:24] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
Vorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.