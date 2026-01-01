|19.Jan.2026
| Piktogramme: AISS 1.0
"Amiga Image Storage System" (AISS) ist ein System zur Verwaltung von Toolbar-Grafiken. Mit "AISSClassic" stellt Martin Merz erstmals ein Release des AISS-Environments speziell für AmigaOS 3.x. mit Images im AmigaOS 3.2 Glowicons-Design zur Verfügung. Wie der Autor uns gegenüber auf Nachfrage erläutert, verwenden die Icons mit der AmigaOS-3.2-Palette ein die Ressourcen wesentlich schonenderes 8-bit-Format im Gegensatz zu AISS mit voller Farbtiefe + 8-bit-Alpha-Channel. Grundsätzlich sollte AISSClassic, wie auch schon AISS (amiga-news.de berichtete), auf allen amiganoiden Systemen funktionieren. (dr)
[Meldung: 19. Jan. 2026, 22:24] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]