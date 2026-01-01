amiga-news ENGLISH VERSION
21.Jan.2026
Domagoj Ozanic (ANF)


 Amiga-WARP-Kalender für 2026
Wie jedes Jahr gibt es auch für 2026 wieder einen Kalender der kroatischen Amiga-WARP-Vereinigung, der als PDF-Datei auf kroatisch, deutsch und englisch vorliegt. (snx)

[Meldung: 21. Jan. 2026, 12:10] [Kommentare: 0]
