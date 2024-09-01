|ENGLISH VERSION
|
|21.Jan.2026
| Bildschirmschoner für PiStorm/Emu68
Philippe 'flype' Carpentiers Emu68Blanker ist für Amigas gedacht, die mit einer PiStorm und Emu68 ausgestattet sind. Nach der vorgegebenen Inaktivitätsdauer des Benutzers wird der Boot-Bildschirm von Emu68 gezeigt. (snx)
[Meldung: 21. Jan. 2026, 12:10] [Kommentare: 0]
