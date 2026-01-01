|21.Jan.2026
| Adventure: Geo's Quest 2 Enhanced - In Search of Queen Lorraine
Wie angekündigt hat Paul Golian die Grafiken im zweiten Teil seines Adventures "Geo's Quest" an das Niveau jener in den beiden folgenden Teilen angepasst und Geo's Quest 2: "In Search of Queen Lorraine" als Enhanced-Version erneut veröffentlicht.
Neben der optischen Anpassungen wurden auch Tippfehler korrigiert und in drei, vier Räumen zudem der Spielablauf verändert. (snx)
[Meldung: 21. Jan. 2026, 12:11] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]