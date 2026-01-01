|ENGLISH VERSION
|21.Jan.2026
Floppy (Forum)
| AROS: 32-Bit-Emulation EmuV0 0.72
Um unter AROS/64 Bit zumindest die beliebtesten 32-Bit-Anwendungen nutzen zu können, die nicht nativ vorliegen, hat Krzysztof 'deadwood' Śmiechowicz mit EmuV0 eine 32-Bit-Emulation geschrieben, die später einmal potentiell auch für AmigaOS-Programme genutzt werden könnte - das allerdings sei nichts mehr für dieses Jahr.
Die nun vorliegende Version 0.72 dient letzten Tests und sei möglicherweise die letzte vor der offiziellen Veröffentlichung als Version 1.0. Ein wesentlicher Aspekt von EmuV0 ist es, auch Hollywood-Programme unter AROS/64 Bit laufen zu lassen. (snx)
|
