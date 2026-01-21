|ENGLISH VERSION
|22.Jan.2026
| Youtube-Proxy: AmiTube-Server aktualisiert
Marcus 'ALB42' Sackrow hat die Server-Software seines Amiga-kompatiblen Youtube-Proxies "AmiTube" aktualisiert - aufgrund von Änderungen bei Youtube hatte dieser zuletzt nur noch Fehlermeldungen produziert. Der dazugehörige, auf dem Amiga laufende Client muss nicht ausgetauscht werden, sämtliche Änderungen sind Serverseitig erfolgt. (cg)
[Meldung: 22. Jan. 2026, 22:25] [Kommentare: 0]
|
