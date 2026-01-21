|25.Jan.2026
| WHDLoad: Neue Pakete bis 24.01.2026
Mit WHDLoad können Spiele, Szene-Demos und Intros von Cracker-Gruppen, die nur für den Diskettenbetrieb gedacht waren, auf der Festplatte installiert werden. Die folgenden Installationspakete wurden bis zum 24.01.2026 hinzugefügt:
(snx)
- 2026-01-22 improved: Dynamo / Captain Dynamo (Code Masters) memory reduced to 512k, highscores saved, trainers added, new icon and manual (Info)
- 2026-01-21 improved: Renegade (Dave Douglas) support for 1.5 AGA (Info, Image)
[Meldung: 25. Jan. 2026, 08:23] [Kommentare: 0]
