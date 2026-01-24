amiga-news ENGLISH VERSION
 MorphOS-Storage-Uploads bis 24.01.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 24.01.2026 dem MorphOS-Storage hinzugefügt:
KEGS_1.38.lha             Emulation                 an Apple IIgs emulator ...
BitRiot.lha               Games/Action              BitRiot Beta version
PolarPaint_1.276.lha      Graphics/Draw             Paint program made with...
Wayfarer_11.1.lha         MorphOS-update            Wayfarer is the latest ...
(snx)

[Meldung: 25. Jan. 2026, 08:23] [Kommentare: 0]
