|26.Jan.2026
Kerry Thompson (ANF)
| Workbench-Utility: iTidy 1.0
iTidy ist ein Workbench-Dienstprogramm für AmigaOS 3.x, das die Organisation von Icon-Layouts und Schubladenfenstern vereinfachen soll.
iTidy kann Symbole innerhalb eines Verzeichnisses automatisch nach konfigurierbaren Layoutregeln anordnen, die Größe von Schubladenfenstern anpassen und optional ganze Verzeichnisbäume rekursiv verarbeiten. Dies macht es besonders nützlich für große Sammlungen wie WHDLoad-Installationen, Archiv-Extraktionen oder Projektverzeichnisse mit vielen Unterordnern. iTidy bietet folgende Funktionen:
Weitergende Informationen als auch der Quellcode sind auf GitHub verfügbar. Darüberhinaus hat der Entwickler die Arbeit an der Version 2 begonnen – diese wird mit ReAction für Workbench 3.2 neu erstellt und ist (Zitat) "definitiv angenehmer zu bedienen als Workbench 3 GadTools." (dr)
[Meldung: 26. Jan. 2026, 19:06] [Kommentare: 0]
