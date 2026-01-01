Workbench-Utility: iTidy 1.0

iTidy ist ein Workbench-Dienstprogramm für AmigaOS 3.x, das die Organisation von Icon-Layouts und Schubladenfenstern vereinfachen soll.

iTidy kann Symbole innerhalb eines Verzeichnisses automatisch nach konfigurierbaren Layoutregeln anordnen, die Größe von Schubladenfenstern anpassen und optional ganze Verzeichnisbäume rekursiv verarbeiten. Dies macht es besonders nützlich für große Sammlungen wie WHDLoad-Installationen, Archiv-Extraktionen oder Projektverzeichnisse mit vielen Unterordnern. iTidy bietet folgende Funktionen: Automatische Anordnung der Icons mit konfigurierbarem Abstand, Sortierung und wählbaren Seitenverhältnissen

Platzierung von Icons unter Berücksichtigung der aktuellen Schriftart der Workbench sowie der Einstellungen für Rahmen und Darstellung in Workbench 3.2

Optionale rekursive Verarbeitung ganzer Verzeichnisbäume

Automatische Größenanpassung von Schubladenfenstern basierend auf dem Icon-Layout und der aktuellen Bildschirmauflösung der Workbench

Sicherungs- und Wiederherstellungssystem, Erstellung von LHA-Archiven aus .info-Dateien

Erkennung, Reparatur und Stapeländerung fehlender, ungültiger oder falscher Standardwerkzeuge

Unterstützung für klassische Icons, NewIcons und neuere Farbiconformate Wie bei jedem Tool, das Workbench-Metadaten verändert, wird Benutzern empfohlen, vor der Ausführung umfangreicher Batch-Vorgänge sicherzustellen, dass sie über aktuelle Sicherungskopien wichtiger Verzeichnisse verfügen. iTidy wird ausschließlich mit Standard-Workbench-Bibliotheken implementiert und erfordert weder MUI noch andere GUI-Frameworks von Drittanbietern. Dieses Programm verändert nur .info-Dateien und greift nicht auf Benutzerdatendateien zu.



Weitergende Informationen als auch der Quellcode sind auf GitHub verfügbar. Darüberhinaus hat der Entwickler die Arbeit an der Version 2 begonnen – diese wird mit ReAction für Workbench 3.2 neu erstellt und ist (Zitat) "definitiv angenehmer zu bedienen als Workbench 3 GadTools." (dr)



[Meldung: 26. Jan. 2026, 19:06] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]

