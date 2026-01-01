amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

< Nächste MeldungVorige Meldung >
26.Jan.2026



 Weihnachtsspiel: Weiteres Update von "Sleigh Ride and Seek"
Ein weiteres Update des Weihnachtsspiels Sleigh Ride and Seek wurde veröffentlicht, das ursprünglich den AGA-Chipsatz voraussetzte, seit dem vorherigen Update aber auch für OCS-Rechner zur Verfügung steht. Die Performace wurde nochmals verbessert und schnellere Amigas haben jetzt eine Option, den Fast-RAM als Renderpuffer zu verwenden, was eine deutliche Verbesserung der Bildrate auf PiStorms usw. bewirkt. Die AGA- und OCS-Version ist nun in einem Archiv zusammengefasst. (dr)

[Meldung: 26. Jan. 2026, 19:10] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
< Nächste MeldungVorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.