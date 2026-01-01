|26.Jan.2026
| Weihnachtsspiel: Weiteres Update von "Sleigh Ride and Seek"
Ein weiteres Update des Weihnachtsspiels Sleigh Ride and Seek wurde veröffentlicht, das ursprünglich den AGA-Chipsatz voraussetzte, seit dem vorherigen Update aber auch für OCS-Rechner zur Verfügung steht. Die Performace wurde nochmals verbessert und schnellere Amigas haben jetzt eine Option, den Fast-RAM als Renderpuffer zu verwenden, was eine deutliche Verbesserung der Bildrate auf PiStorms usw. bewirkt. Die AGA- und OCS-Version ist nun in einem Archiv zusammengefasst. (dr)
[Meldung: 26. Jan. 2026, 19:10] [Kommentare: 0]
