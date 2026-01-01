|27.Jan.2026
| Amiga Games That Weren't: Kevin Keegan's Player Manager
Auf Games That Weren't wurde "Kevin Keegan's Player Manager" vorgestellt – ein 1993 geplantes Management- und Arcade-Fußballspiel, das neben einer Super-Nintendo-Version auch den Amiga in Entwicklung war, aber nie veröffentlicht wurde. Neu entdeckte Überreste der PC-Conversion zeigen, dass die Version rund 60–70 Prozent fertig war, mit spielbaren Management- und Arcade-Elementen sowie vielen Menü- und Grafik-Assets. Hinweise auf eine Amiga-Fassung im gleichen Entwicklungsstadium liegen ebenfalls vor, werden aber noch genauer untersucht. Ob Teile der Entwicklung in den 1995 erschienenen "Anco's Player Manager 2" eingeflossen sind, ist unklar. 1990 erschien der erste Teil, der von Dino Dini entwickelt wurde und dabei auf die Match-Engine des Erfolgsspiels "Kick Off 2" zugreift. (nba)
[Meldung: 27. Jan. 2026, 14:55] [Kommentare: 0]
