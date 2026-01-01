amiga-news ENGLISH VERSION
27.Jan.2026
Andreas Falkenhahn (ANF)


 Hollywood 11: Coderise Addons veröffentlicht
Airsoft Softwair hat die Verfügbarkeit einer Reihe von Add-ons für "Hollywood 11: Coderise" bekanntgegeben. Die folgenden Add-ons stehen ab sofort zum freien Download auf dem offiziellen Hollywood-Portal zur Verfügung:
  • Hollywood-Player 11.0 für alle unterstützten Plattformen inkl. Android
  • Hollywood-SDK 11.0 zum Entwickeln eigener Plugins (enthält Beispiele und über 500 Seiten an Dokumentation in verschiedenen Formaten)
  • Hollywood-11.0-Addon für Cubic IDE (entwickelt von Michael Jurisch)
  • Hollywood-11.0-Online-Referenzmanual (fast 1400 PDF-Seiten, alternativ auch als HTML, CHM und AmigaGuide erhältlich)
  • Hollywood-SDK-11.0-Online-Referenzmanual (über 500 PDF-Seiten, alternativ auch als HTML, CHM und AmigaGuide erhältlich)
Mit der Veröffentlichung dieser Komponenten ist das Hollywood-11-Release laut Entwickler Andreas Falkenhahn nun vollständig. (nba)

[Meldung: 27. Jan. 2026, 15:03] [Kommentare: 0]
