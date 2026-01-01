|27.Jan.2026
Nicola Morocutti (ANF)
| Italienisches Print-/PDF-Magazin: Passione Amiga, Ausgabe 29 und Jahrbuch
Die aktuelle Ausgabe 29 (Januar/Februar 2026) des italienischen Magazins "Passione Amiga" enthält 48 Farbseiten und ist als gedruckte oder digitale Ausgabe (via Amazon) erhältlich. Zu den Themen des Hefts gehören:
Außerdem ist via Amazon auch das Passione Amiga Yearbook 2025 erhältlich, das alle Reviews, interviews, Reportagen und technischen Artikel aller Passione Amiga Ausgaben aus dem vergangenen Jahr beinhaltet. (nba)
- Reviews von 15 neuen Amiga-Spielen: Renegade Amiga AGA, Serious Sam, US Championship V'BALL, Arpegio, Mutant Monty, Blok, Ubek, Wheelchair Gladiators, Bouncy Bonzo's Space Journey, Dig Dug II, The Holy Cube Deluxe, Nitro Racers, Invanoid, Mission 2 Mars und Submarine Attack
- Feature: Drei Brüder und der Amiga - Die Geschichte der Dardari Bros, Teil 2
- Im Gespräch mit Riccardo Carletti, Autor von Another World - The Movie, und mit Fields of Vision, Macher von Breathless
- Tech: Entwickeln einer Amiga-Library
- Kolumne: La soffitta del Pastore
- Außerdem: Games-News, Tech-News u.v.m.
[Meldung: 27. Jan. 2026, 15:13] [Kommentare: 0]
