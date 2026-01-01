|27.Jan.2026
| PDF-Magazin: REV'n'GE 177 (italienisch/englisch)
Das PDF-Magazin REV'n'GE ("Retro Emulator Vision and Game") liegt neben dem italienischen Original auch in englischer Übersetzung vor. Die Spiele-Reviews der REV'n'GE vergleichen, wo verfügbar, die Umsetzungen von Klassikern zwischen unterschiedlichen damaligen Plattformen. Zudem wird versucht, auch weniger bekannte Retrospiele herauszusuchen. Die neue Ausgabe befasst sich unter anderem mit den drei Amiga-Spielen "Bouncing Bill", "The Mathematical Reflex Test" und "Yeet". (nba)
[Meldung: 27. Jan. 2026, 15:16] [Kommentare: 0]
