|28.Jan.2026
| Demoparty: Ergebnisse und Bericht von der Gerp 2026
Vergangenes Wochenende fand im schwedischen Gövde die jährliche Demoparty Gerp statt. Neben zehn Beiträgen für andere Plattformen dominierten die Amiga-Produktionen den Wettbewerb. Einem Partybericht zufolge konnten bereits am Freitag über 100 Teilnehmer gezählt werden. Ob die Verwaltung und Wiedergabe der Wettbewerbe wie im Vorjahr wieder mit einem Amiga 1200 durchgeführt wurde, ist bislang noch nicht überliefert. (snx)
[Meldung: 28. Jan. 2026, 10:30] [Kommentare: 0]
