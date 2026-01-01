amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

< Nächste MeldungVorige Meldung >
29.Jan.2026



 Verschlüsselungsprotokoll: AmiSSL 5.26
Das quelloffene Verschlüsselungsprotokoll AmiSSL wurde um die Änderungen der vor zwei Tagen veröffentlichten OpenSSL-Version 3.6.1 ergänzt. Letztere beseitigt diverse Fehler, darunter eine CVE-Schwachstelle mit hoher Priorität. (cg)

[Meldung: 29. Jan. 2026, 22:15] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
< Nächste MeldungVorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.