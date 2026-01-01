|30.Jan.2026
| Open-Source-Projekt: IDE-Treiber lide.device 40.11
Das Open-Source-Projekt lide.device stellt einen neuen IDE-Treiber für den Amiga zur Verfügung, der u.a. größere Partition und das Booten von CD-ROM unterstützt. Version 40.11 enthält die folgenden Neuerungen:
(dr)
- Add lidetool decode of ATA Identify Device command
- Remove 2TB drive limit, now supports drives larger than 2TB
- Fixes potential buffer overflow in scsi INQURY and MODE SENSE commands - fixes compatibility with xSysinfo
- Adds AmigaPCI support
[Meldung: 30. Jan. 2026, 21:12]
