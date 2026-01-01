|30.Jan.2026
| WLAN-Treiber: DaynaPORT 1.4
Robert Smiths "DaynaPORT"-Treiber nutzt die in den SD-basierten SCSI-"Laufwerken" ZuluSCSI und BlueSCSI vorhandene WLAN-Emulation, um jeden Amiga mit SCSI-Host ans Netzwerk anzuschließen. Version 1.4 bietet folgende Änderungen:
Download: 1.4.lha (643 Kb) (dr)
- Rewritten and tidied up the main part of the driver
- Fixed intermittent crash when driver is shutdown (present in other drivers!)
- Will try to connect to an "AmigaNET" device rather than DaynaPort if found (SCSI Firmware upgrade required - included)
- Added new batch read/write packets for much greater throughput!
- Added a debug window to help diagnose when it doesn't work.
