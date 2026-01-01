30.Jan.2026









Apollo-Team: Apollo-Core GOLD 2.18 in Entwicklung

Ende Oktober hatte das Apollo-Team eigentlich das Ende der Vampire-V2-Unterstützung bekanntgegeben. Nun ist aber doch ein neuer Core 2.18 in Entwicklung. Lesen Sie die Pressemitteilung (Übersetzung):



Liebe Nutzer,



trotz unserer vorherigen Ankündigung bezüglich der Einstellung des Supports haben wir hervorragende Neuigkeiten. Durch die Verwendung einer älteren Kompilierungsumgebung ist es uns gelungen, technische Einschränkungen zu umgehen und GOLD 2.18, den Nachfolger von GOLD 2.17, zu entwickeln.



Neue Funktionen in GOLD 2.18: 64-Bit-FPU: Verbesserte Präzision und Leistung für Fließkomma-Berechnungen.

32 Fließkomma-Register: Es ist nun möglich, 32 FP-Register zu verwenden, was den Fähigkeiten des Vampire V4 entspricht.

Hardware-FINT: Die Floor-Integer-Anweisung ist nun in der Hardware implementiert, um eine schnellere Ausführung zu ermöglichen.

MOVI-Anweisung: Eine neue Ergänzung des Befehlssatzes. Warum MOVI? (Klein ist am besten)

Während "groß" für Autos oft besser ist, ist kleiner für ausführbare Programme am besten. Die 68k-Familie ist für ihre Code-Dichte bekannt, und der 68080 geht mit Befehlen wie MOVI, ADDIW und CMPIW noch einen Schritt weiter.



Durch die Verkleinerung der Programme lassen sich diese schneller laden und passen besser in die CPU-Caches, was sich direkt in einer schnelleren Ausführung niederschlägt. Mit diesem Update bietet der 68080 weiterhin den kompaktesten und effizientesten Code in der 68k-Welt.



Das GOLD 2.18-Core-Update wird zunächst unserem Testteam zur Verfügung gestellt, um sicherzustellen, dass keine Rückschritte auftreten, und dann für alle öffentlich zugänglich gemacht. (dr)



