|31.Jan.2026
Paddys Retro Kanal (ANF)
| Siedler-2-Installation: Tipps & Tricks vom Entwickler für WinUAE und A1200
Steffen Häuser war ein weiteres mal Gast auf dem YouTube Kanal von "Paddy". Der Entwickler von Siedler 2 liefert ergänzende Informationen zu den System-Voraussetzungen des Spiels unter AGA und auf Grafikkarten. Der Inhalt der DVD wird anschaulich erklärt und Steffen begleitet den Installationsprozess, der Schritt für Schritt erläutert wird. Anschließend werden verschiedene Turbokarten im Amiga 1200 auf die Performance mit dem Titel getestet. Gegen Ende des Videos berichtet Häuser von den Updates, die für Siedler 2 geplant sind. (cg)
[Meldung: 31. Jan. 2026, 22:44] [Kommentare: 1 - 31. Jan. 2026, 23:51]
