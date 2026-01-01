|31.Jan.2026
| Englisches PDF-Magazin: RetroMagazine World, Ausgaben 24 bis 27
RetroMagazine World ist ein aperiodisch erscheinendes, kostenloses PDF-Magazin, das sich mit Technik und Spielen für 8- und 16-bit-Computer und -Spielkonsolen beschäftigt. Diesen Monat wurden bereits drei neue Ausgaben veröffentlicht, dazu kommt Nummer 24 vom 10. August. Mit Ausnahme von Heft 25 enthalten alle Ausgabe drei oder vier Artikel zum Amiga oder aktuellen Amiga-Spielen.
(cg)
[Meldung: 31. Jan. 2026, 23:08] [Kommentare: 0]
