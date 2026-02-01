amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

Vorige Meldung >
01.Feb.2026



 Schwarmfinanzierung: Quelloffener IDE/ATAPI-Laufwerksemulator PicoIDE
PicoIDE soll es Besitzern klassischer Computer ermöglichen, alternde Festplatten und CD-ROM-Laufwerke durch Abbilddateien auf SD-Karten zu ersetzen. Herzstück ist ein Raspberry-Pi-RP2350-Microcontroller, das Finanzierungsziel wurde bereits weit übertroffen. (snx)

[Meldung: 01. Feb. 2026, 08:55] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
Vorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.