|ENGLISH VERSION
|
|Links
||
|Forum
||
|Kommentare
||
|News melden
|Chat
||
|Umfragen
||
|Newsticker
||
|Archiv
|[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]
|01.Feb.2026
| Schwarmfinanzierung: Quelloffener IDE/ATAPI-Laufwerksemulator PicoIDE
PicoIDE soll es Besitzern klassischer Computer ermöglichen, alternde Festplatten und CD-ROM-Laufwerke durch Abbilddateien auf SD-Karten zu ersetzen. Herzstück ist ein Raspberry-Pi-RP2350-Microcontroller, das Finanzierungsziel wurde bereits weit übertroffen. (snx)
[Meldung: 01. Feb. 2026, 08:55] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]
|
Impressum |
Datenschutzerklärung |
Netiquette |
Werbung |
Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.