02.Feb.2026









Rogue-like-Spiel: Roguecraft DX 1.8

Im September 2024 hatte Badger Punch Games ihr Rogue-like-Spiel "Roguecraft" veröffentlicht (amiga-news.de berichtete). Lizensiert und vertrieben durch Thalamus Digital, wurde das Spiel später als "Roguecraft DX" unter anderem auch für PC und die Evercade-Handheld-Konsole veröffentlicht. Diese erweiterte Version wurde auf dem Amiga zurückportiert (Video) und bietet folgende neue Funktionen: Es gibt jetzt 15 Levels zu erkunden, im Vergleich zu den ursprünglichen 10.

Die Reise beginnt nun in "The Wilderness", einem neuen Gebiet außerhalb des Dungeons.

Es gibt 80 zusätzliche Raumvariationen und zahlreiche visuelle Verbesserungen an den Hintergrundkacheln.

Geheime Räume sind dank zusätzlicher visueller Hinweise leichter zu entdecken.

In den Tiefen des Dungeons warten neue Monster, darunter Old Thang, Oogles und Bluethulhu.

Snark- und Skorpeeo-Monster können nun vergiften. Ist man vergiftet, erscheint ein Totenkopf im Wirkungsbereich.

Es wurden neue Arten von Tränken hinzugefügt, darunter Unsichtbarkeit, Regeneration und Monster verwirren.

Schatztruhen können nun "Göttliche Intervention" enthalten, einen seltenen Gegenstand, der einmal wiederbeleben kann.

Upgrade-Edelsteine blinken nun, wenn sie in einem Raum erscheinen, sodass sie leichter zu sehen sind.

Die Teleportationsfähigkeit des Schurken wurde verbessert: Sie teleportiert den Spieler nun in die Nähe einer Tür, kostet keinen Zug und aktiviert eine neue Rückenstich-Fähigkeit.

Der Schurke hat eine neue Rückenstich-Fähigkeit: Nach der Teleportation hat der Schurke vier Züge lang maximalen Klassenschaden und eine sehr hohe Trefferchance.

Es wurden einige Balance-Anpassungen vorgenommen: Camazotz erleidet keinen Schaden mehr durch Stacheln, Säure und Feuer, und Sluggoth erleidet keinen Schaden mehr durch Säure.

In einer Highscore-Tabelle kann man seníne fünf besten Ergebnisse verfolgen, einschließlich des gespielten Charakters, des erreichten Levels und der verwendeten Tränke.

Highscores für abgeschlossene Durchläufe sind mit einem Sternchen gekennzeichnet.

Erfolge bieten Ihnen optionale Herausforderungen, die in allen Ihren Durchläufen absolviert werden können. Einige sind offensichtlich, andere weniger!

Es gibt mehrere neue Musiktitel, komponiert von Jogeir Liljedahl.

Es gibt neue Soundeffekte, die die anderen neuen Funktionen begleiten.

Der Titelbildschirm hat neue Animationen und das Hintergrundbild im Spiel wurde verbessert.

Die Animationen der Spieler und Monster wurden verbessert. Die Amiga-Version ist als "WHDLoad" erhältlich und nicht über Diskette spielbar. Das Spiel benötigt mindestens 2 MB Chip-RAM und 2 MB weiteren RAM. (dr)



[Meldung: 02. Feb. 2026, 06:25] [Kommentare: 1 - 02. Feb. 2026, 08:40]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]

