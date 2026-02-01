|02.Feb.2026
| Denkspiel: Blok 1.0.4 bietet 32 neue Level
Beim Denkspiel "Blok" gilt es, einen Quader durch Kippen in verschiedene Richtungen auf dem Spielfeld vom Start ins Ziel zu bewegen, ohne in eines der diversen Hindernisse zu geraten (amiga-news.de berichtete). Version 1.0.4 bietet 32 neue Level. In den vorherigen Versionen wurden unter anderem Schwierigkeitsgrade angepasst, ein Bildschirm mit einer Spielanleitung hinzugefügt und diverse Fehler korrigiert. (dr)
[Meldung: 02. Feb. 2026, 17:28] [Kommentare: 0]
