Zeichenprogramm: PolarPaint 1.277 für alle Amiga-Systeme

Vor knapp einem Jahr stellten wir das von Anbjørn Myren entwickelte Zeichenprogramm PolarPaint vor, das für alle Amiga-Systeme erhältlich ist (amiga-news.de berichtete). Zahlreiche Versionen folgten, weshalb wir den Autor gebeten haben, die wichtigsten Änderungen für uns zusammenzufassen:



"Seit der ersten Version 1.0 gab es einige Änderungen. Es wurde eine kleine Version ("PolarPaint_small") erstellt, damit Benutzer das Programm mit einer niedrigeren Auflösung und etwas geringeren Speicheranforderungen nutzen können. Es wurden viele Fehler behoben, aber auch neue Funktionen hinzugefügt. Einige der neuen Funktionen erfordern mehr Schaltflächen. Um Platz zu schaffen, ist die Schaltflächenreihe nun kompakter und die "?"-Symbole für die Einstellungen wurden entfernt. Symbole mit Einstellungen sind nun mit einem "!"-Zeichen in der unteren rechten Ecke des Symbols gekennzeichnet. Die Einstellungen werden mit der rechten Maustaste aufgerufen.





Einige neue Funktionen sind: Zoom: damit können Sie einen ausgewählten Bereich vergrößern, um Details genauer zu zeichnen. Der Zoomfaktor beträgt 8x, und wenn Sie zur normalen Ansicht zurückkehren, wird das gezoomte Bild verkleinert, um es an die ursprüngliche Ansicht anzupassen.

Farbe ersetzen: ersetzt die angeklickte Farbe im Bild durch die aktuell ausgewählte Farbe. Dies ist nicht auf einen bestimmten Bereich wie die Flutfüllung beschränkt, sondern die Farbe wird im gesamten Bild ersetzt.

Mehrpunktzeichnung: zeichnen Sie mit 2 (horizontal oder vertikal gespiegelten) Stiften oder 4 Stiften (sowohl horizontal als auch vertikal gespiegelt).

Sprühfarbe (gleiche Schaltfläche wie Mehrfachzeichnung): Dichte und Größe des Sprühbereichs können angepasst werden.

XY-Zeichnen: dies wird allen Formensymbolen (Linie, Kreis, Bogen, Rechteck, Ellipse) hinzugefügt und ermöglicht es Ihnen, die genauen Koordinaten für die zu zeichnende Form anzugeben.

Bogen zeichnen: standardmäßig wird ein 3/4-Kreis gezeichnet. Verwenden Sie den XY-Modus, um dies nach Ihren Wünschen einzustellen.

Arbeiten mit größeren Bildern: wenn Sie ein Bild laden, das größer ist als der Arbeitsbereich des Malprogramms, werden Sie aufgefordert, entweder Teile des Bildes zu laden oder das Bild zu skalieren.

Wenn Sie Teile des Bildes laden, können Sie das Bild anschließend in voller Größe speichern, indem Sie Ihre Änderungen in das vollständige Bild einfügen. Sie können auswählen, welchen Teil des Bildes Sie laden möchten, sodass Sie das gesamte Bild bearbeiten können, indem Sie es Teil für Teil bearbeiten.

Textfeld: fügen Sie Text zu Ihrem Bild hinzu. Verwenden Sie die Einstellungen, um Schriftart, Stil, Größe und Winkel auszuwählen.

Überarbeitete Undo/Redo-Logik: ursprünglich überarbeitet, um einen JIT-Fehler in der 32-Bit-Version von Amiberry zu beheben. Dadurch wurde auch ein seltsamer Fehler behoben, der manchmal die Reihenfolge im Undo-Puffer durcheinander brachte. Wie immer freue ich mich über Feedback jeglicher Art, auch als Motivation, weiterhin Zeit in das Programm zu investieren." (dr)



